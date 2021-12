Buert hat soargen oer bewenning fan ferboud pân yn Harns

It pân fan it eardere kafee 't Pypke is ferboud ta 21 wenromten en dêr soenen benammen arbeidsmigranten yn komme. De bewenners en winkellju binne benaud foar oerlêst en sy fine de wenomstannichheden net feilich.

Yllegaal

Jules Dutrieux is ien fan de inisjatyfnimmers dy't him soargen makket. Hy neamt de ferbouwing yllegaal.

"Het pand is zo verbouwd dat er heel weinig brandwerende en -vertragende middelen zijn gebruikt. De druk van 21 bewoners in zo'n pand met de brandonveilige situatie die dat met zich meebrengt: dat zijn dingen waar wij ons erg zorgen over maken", seit Dutrieux.

Petysje

Se hawwe in petysje mei sa'n 40 hantekeningen oanbean oan de gemeente om de ferbouwing werom te draaien.