Steatsboskbehear lilk oer stroomkabelsloop: "Het zal toch niet waar zijn"

Wat it foar konsekwinsjes foar de natuer hat, doart Van der Veen noch net yn 't foar te sizzen. "We werkten nu met rijplaten, de kraan stond op een soort ski's die er dwars onder zaten om de druk zoveel mogelijk te verspreiden."

Mei de terreinbehearder is goed oerlein. "We hebben afspraken met de aannemer gemaakt over hoe men het terrein betreedt, met welke machines men dat doet, welke voorzorgsmaatregelen er nodig zijn om de natuur zo veel mogelijk ongestoord te laten."

Oare situaasje yn 'e maitiid

Dêrtroch foel de skea noch ta, neffens de boskwachter. "Dat je dat één keer doet, dat is te overzien. Maar als het in het voorjaar nog eens moet, dan begint het riet langs de dijk te groeien, de kwelder zou zich normaliter herstellen. Het Wad is een dynamisch milieu, maar het neemt niet weg dat er schade kan ontstaan."