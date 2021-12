Empatec wol wurk-learbedriuw wurde; Súdwest-Fryslân heakket noch net oan

"Willen dit voor de verkiezingen in de gemeenteraden behandeld hebben, zodat de raden dat voor zichzelf goed kunnen afronden." De útkomst fan de brede ferkenning soe wêze kinne dat Súdwest-Fryslân skylk út de mienskiplike regeling stapt, mar dêr wol noch net ien op foarútrinne. 58 persint fan de wurknimmers fan Empatec komt út dizze gemeente.

Businesscase

Yn de plannen fan de businesscase stiet dat Empatec mear doelgroepen betsjinje sil. Sa sille re-yntegraasjetrajekten by it nije wurk-learbedriuw ûnderbrocht wurde. Minsken mei in ôfstân ta de arbeidsmerk krije dêrmei help om wurk te krijen. Dat giet om in groep fan sa'n 1.000 minsken. Ek oare groepen soene by it bedriuw oan de slach kinne.

Empatec soe de eigen broek ophâlde kinne moatte. De wurknimmers kinne harsels weromfertsjinje, ferwachtet ynterim-direkteur Ray Geerling. De meiwurkers dy't der no wurkje bliuwe ek gewoan by it bedriuw. In omset fan 20 miljoen euro is neffens him helber. De trije gemeenten leaue dêr yn. Boppedat krije sy neffens it plan mear tafersjoch op it it bedriuw.

Meiwurkers ynljochtsje

Direkteur Geerling sil de kommende dagen de meiwurkers fan it bedriuw op 'e hichte stelle fan de plannen. Dat giet mei flyers, filmkes en troch fisike gearkomsten. Dat moat soarchfâldich, seit hy.

"Het gaat hier om een grote groep kwetsbare inwoners van de gemeenten. Die proberen we zo goed mogelijk te informeren en een goede toekomst te geven."