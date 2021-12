Trije nije coronastjergefallen yn Fryslân, 667 besmettingen

Yn Fryslân binne yn de ôfrûne 24 oeren 667 nije coronabesmettingen registrearre. Dat meldt it RIVM. It binne der 166 minder as tiisdei. Doe waarden 833 besmettingen meld.

It deistige tal besmettingen fan de lêste trije wiken (komt de grafyk net goed yn byld, klik dan hjir):