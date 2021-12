Presidium Steaten praat achter sletten doarren oer 'brune drek'-gearkomste

"Je meie inoar best skerp oanpakke as it om politike ferskillen giet", seit de Drachtster. "Wy binne op it lêst Provinsjale Steaten en gjin geitefokferiening. Mar as it heal kin, moat it net persoanlik wurde."

Aardema is bliid dat dat de ûntspoarde gearkomste woansdei evaluearre is. "Ik haw ek wol in bytsje it idee dat de minsken hjir fan skrokken binne en ik hoopje dat it net wer gebeurt."