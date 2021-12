VVD wol ôfskied nimme fan Hûs en Hiem fanwegen nije Omgevingswet

Hûs en Hiem is in kommisje dy't advisearret oer de bou yn Fryslân. It jout oan 17 Fryske gemeenten advys oer romtlike kwaliteit. Yn it bestjoer fan Hûs en Hiem sitte ûnder oaren trije wethâlders.

Net langer ferplichte

As de Omgevingswet der op 1 july 2022 komt, is sa'n kommisje net langer ferplichte, seit de Ljouwerter VVD-fraksje. "In onze ogen is dit een mooie gelegenheid om definitief afscheid te nemen van deze commissie". Dêr wol de partij woansdeitejûn mei de riedsgearkomste foar pleitsje.

De VVD wol dan allinne de wetlike taken fan de Omgevingswet by de gemeente ûnderbringe. It soe dan gean om in advyskommisje foar Ryksmonuminten.

Rappere prosedueres

Troch ôfskied te nimmen fan Hûs en Hiem, kinne kosten besparre wurde en sille prosedueres rapper ferrinne, seit de VVD. "Dat laatste past heel erg binnen de geest van de omgevingswet."