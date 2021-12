Tjalsma fuort as fraksjefoarsitter CDA, Aalberts opfolger

Tjalsma is yntusken acht en in heal jier fraksjefoarsitter en nei dizze Steateperioade sit er tolve jier yn it Provinsjehûs. "Dêrom is it no de tiid om it fraksjefoarsitterskip oer te dragen. Yn Aebe ha ik in goede opfolger. Mei him sil ik my it kommende jier ynsette foar de Fryske saak."

Aalberts sit sûnt 2019 yn Provinsjale Steaten. Njonken syn wurk yn de polityk is er ûnder oare sektorspesjalist by LTO Nederlân.