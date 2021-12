Omrop TIP: De myte oer Eise Eisinga foarby mei Arjen Dijkstra yn de Thúsakademy

De Thúsakademy organisearret yn desimber trije kolleezjes ûnder it tema 'De myte foarby'. Woansdei 8 desimber sette we útein mei wittenskipshistoarikus Arjen Dijkstra, dy't ûndersyk dien hat nei Eise Eisinga. Wat witte we no eins oer him, útsein dat er it Planetarium boud hat?