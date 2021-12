Aris rekket topskoarer Davis fuortendaliks kwyt

De 26-jierrige Davis wie dwaande oan syn earste seizoen by Aris. De guard wie goed foar gemiddeld 15 punten en 5 rebounds de wedstriid. Yn de earste wedstriid fan it seizoen besoarge Davis mei in buzzer beater Aris de oerwinning op Donar.

Aris stiet op it tredde plak yn de Nederlânske tak fan de BNXT League. De Ljouwerters spylje woansdeitejûn, sûnder Davis dus, thús tsjin Landstede út Zwolle.