De toan fan Froukje Sijtsma: "Muoike Griet"

No ja, ik sis dan wol: in ferhaal fan Froukje. Mar earlik sein hat myn muoike Griet ek in stevige finger yn de brij. Se is myn fêste meilêzer. Alle wiken stjoer ik har myn konsepttekst ta. Miskien sjoch ik wat oer de holle, kin myn opbou better of snijt myn redenaasje gjin hout. Muoike Griet sjocht der mei in krityske blik nei en troch har korreksjeslach fyn ik myn ferhalen altyd in stik krêftiger.

Fansels ferwachtet muoike Griet hjoed in hiel oar ferhaal fan Froukje, want dizze kollum haw ik har fansels net yn it foar lêze litten. Ik stjoerde har in reservekollum ta, dy't ik wikenlyn alris skreau. Diskear lies Japke Wiersema mei, myn dosinte Nederlânsk fan de middelbere skoalle.

In pear jier lyn sei muoike Griet tsjin my en myn fjouwer sussen: "Hâld no mar op mei dat ge-muoike hear. Jim binne no âld genôch. Sis mar gewoan Griet." Mar gjinien fan har fiif nichtsjes joech gehoar oan dat advys. Foar ús is en bliuwt se gewoan 'muoike Griet', want at wy gjin muoike mear sizze, wa yn Fryslân brûkt dat wurd mei dat prachtige kombinaasjelûd 'uoi', dan noch wol?

Muoike Griet is de twa jier âldere sus fan ús mem en troud mei de neef fan ús heit. Omke Goffe en muoike Griet rekken fereale op it ferlovingsfeestje fan myn âlden. Stel dy ris foar: twa ekspressive flamboyante sussen mei prachtige pipekrollen, dy't troud binne mei twa stoere silende neven mei robúste burden. Yn myn jeugd wennen omke Goffe en muoike Griet in pear hûzen fierderop. Sy hienen trije dochters yn deselde leeftiid as de fiif fammen by ús thús. Faak wisten de minsken yn it doarp net wa't no presys myn heit of mem wie, en wa in suske of in nichtsje. Us libbens rûnen aardich trochinoar, want wy kamen fansels in soad by inoar oer de flier. Us favorite snackjes as bern by muoike Griet wienen kornflakes mei rezyntsjes en naturelsjips dy't wy krigen yn in kofjefilter.

Wy dielden in soad. Myn âlden hienen in gersmeaner, dy't sy fan ús lienden en wy krigen jûns altyd de Ljouwerter Krante at sy 'm út hienen. Myn twa suskes en ik sieten yn de klasse by de trije nichtsjes en wy fierden altyd mei it hiele keetsje Sinteklaas. It iene jier by harren, it oare jier by ús. Ek jierdeis waarden kombinearre fierd. Ek dit jier wer trouwens. Us heit mocht juster de kearskes útblaze en twa dagen lyn krige muoike Griet der wer in jier by.

In soad oerienkomsten dus, mar net alles gie itselde by dizze twa húshâldings. By ús thús wie it altyd in fol pakhûs, sa't wy wolris grapjeiend seinen. Fiif bern mei 20 hobbys, dy't ek noch ergens sliepe moasten. Us heit socht soms in útwei yn it hok en mem gie hast alle jûnen te swimmen yn it bûtenbad. It koe dan samar gebeure dat jûns let de tafel noch fol stie mei itenspannen, om't elts al fan tafel flein wie foar hûswurk of hobbys.

By muoike Griet thús wie it altyd Rust, Reinheid, Regelmaat. Iets dêr't ik as bern wolris nei lange, mar dat muoike Griet letter ek wol bagatallisearre: "Ach Frouk, al dy oeren dat ik oan it opromjen en himmeljen wie, hat jim mem lekker geniete fan sport en hobbys. En neffens my is it mei alle bern wol goed kaam." Muoike Griet joech ta dat sy ek wolris lange nei it 'laisser-faire' by ús thús.

Muoike Griet hat ek oare ferrassende kanten. Sa skriuwt se seksy sms-gedichten. Eroatyske poëzij yn it Frysk besteande út presys 160 lêstekens, en dy set se treffend oer nei it Nederlânsk en Ingelsk.

Mar wat ik miskien noch wol it moaiste oan muoike Griet fyn is dat se as learares Nederlânsk yn it middelber ûnderwiis each hie foar har learlingen. Se seach it talint en joech se dan dat setsje yn de rêch dat se nedich hie. Sa motivearre se in learlinge om ris gedichten te skriuwen. Datselde famke stie letter mei de nasjonale deadebetinking op de Dam yn Amsterdam har winnende gedicht foar te dragen.

Leave muoike Griet, fan herte lokwinske mei dyn nije libbensjier. Ik hoopje datst noch in hiel soad kollums meilêst, noch in hiel soad eroatyske poëzij skriuwst, mar foaral datst noch hiel lang ús muoike Griet bist!"