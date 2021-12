Peter R. de Vries, EK fuotbal en snie: hjir googele Fryslân dit jier op

Krekt as de rest fan Nederlân socht Fryslân foar de ferkiezingen yn maart help fan de Stemwijzer. En yn de simmer googele Fryslân manmachtich op de Olympyske Spelen. De iPhone 13, dy't ein septimber útkaam, wie by ús populêr. Dêrmei is Fryslân net sa unyk: deselde sykopdrachten steane ek yn de lanlike top 10.

Roddels en corona

Friezen hienen wol mear as gemiddelde ynteresse yn Sarah van Soelen. De yntusken (tydlike?) eks-freondinne fan André Hazes Jr. stiet by ús op plak sân. Yn de Nederlânske list ferskynt se hielendal net.

Saken dy't mei it coronafirus te krijen ha, ûntbrekke fansels ek net yn de list. Friezen woenen graach wat witte oer Testen voor Toegang en de CoronaCheck-app. It firus is wol wat minder oanwêzich as in jier lyn: doe gongen seis fan de tsien ûnderwerpen oer corona.

Hearrenfean en Cambuur

De top tsien wurdt dit jier ôfsletten mei de sykopdracht 'Eredivisie'. Dat krije je mei twa earedivyzjonisten yn ien provinsje.