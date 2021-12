Inisjatyfnimmers wolvestek wolle leare fan Denemarken

As earste sjogge de inisjatyfnimmers nei in mear as 40 kilometer lang stek dat Denemarken yn 2019 oanlein hat op de grins mei Dútslân as tydlike maatregel om wylde bargen tsjin te hâlden. Yn it lân wurde in hiel soad bargen hâlden en it stek moat de fersprieding fan de bargepest tsjinhâlde.

De Fryske boeren achter it wolvestek wolle mear witte oer de geursekken dy't brûkt wurde by de tweintich oergongen yn it stek om bargen tsjin te hâlden. Dy lykje ek te wurkjen tsjin wolven, al wurde net alle oergongen 24 oeren deis bewaakt mei kamera's.

De Friezen prate deroer mei in fertsjintwurdiger fan it Deenske natueragintskap dat ûnderdiel is fan it ministearje fan miljeu.

Frege nei it tydlike karakter fan it stek wiist foarsitter Jehan Bouma fan stichting Wolvenhek derop dat op mear plakken yn Europa stekken brûkt wurde om wylde bargen tsjin te hâlden.

Mei stek likefolle wolven as oars

It Deenske ministearje fan miljeu skriuwt nei oanlieding fan in klacht fan it Wrâld Natuer Fûns yn in rapport dat der sûnt de oanlis fan it stek fjouwer nije wolven út Dútslân wei nei Denemarken ta emigrearre binne. Dat is yn trochsneed sa'n bytsje itselde oantal as de foargeande jierren.

Der binne neffens de stichting Wolvenhek mooglik stikken by dy't 1,20 meter heech binne. Dat soe te leech wêze, wêrtroch't wolven it stek dochs foarby komme kinne. It Deenske ministearje fan miljeu fynt dat de gefolgen foar de natuer tafalle, al sjogge se wol dat der in wyldpaad ûntstien is nêst it stek.