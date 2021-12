"Omikronfariant net skealiker as oare farianten" | Oanhâldings om fraude mei QR-koades

Michael Ryan fan de WHO, de wrâldsûnensorganisaasje, seit dat de omikronfariant fan it coronafirus net skealiker is as oare farianten fan it firus. Dat seit Ryan tsjin parseburo AFP. Der is wol mear ûndersyk nei de omikronfariant nedich.

It liket derop dat omikron minder gefaarlik is as de deltafariant, seit Ryan. Omikron giet nei alle gedachten flugger rûn, mar de kâns is grut dat de faksins tsjin it coronafirus wol beskerming biede tsjin de omikronfariant.