Coronanijs 8 desimber: 96 pasjinten yn Fryske sikehuzen | Lanlik 18.144 besmettingen

It is noch net wis oft de faksins tsjin it coronafirus ek beskerming biede tsjin de omikronfariant. Neffens Pfizer en BioNTech biede trije prikken fan harren faksins likefolle beskerming tsjin de omikronfariant as twa prikken tsjin oare farianten.

Der kamen woansdei lykwols ek oare berjochten. Ut ynternasjonale stúdzjes út Sweden en Súd-Afrika docht bliken dat de coronafaksins fan no minder goede beskerming biede tsjin de omikronfariant.

Firolooch Sandra Ciesek fan it universitêr medysk sintrum yn Frankfurt docht ek ûndersyk nei dit ûnderwerp. Har earste resultaten litte sjen dat de ôfwarreaksje fan immen mei trije prikken fan BioNTech/Pfizer 37 kear swakker is by de omikronfariant as by de deltafariant.