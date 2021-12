96 coronapasjinten yn Fryske sikehûzen | "Omikronfariant net skealiker as oare farianten"

De Pasjintefederaasje is benaud dat minsken mei in medyske yndikaasje harren boosterprik net op 'e tiid krije. De federaasje ropt it kabinet dêrom op om by de boosterprikken deselde folchoarder oan te hâlden as by de earste faksinaasjes. Doe krigen minsken mei bygelyks in longoandwaning foarrang foar de prik.

Tiisdei kaam it nijs dat de coronareispas nei 1 febrewaris nei alle gedachten allinnich noch mar jildich is as immen nei 9 moannen in boosterprik krigen hat. De boosterprik foar jonge minsken mei in medyske yndikaasje komt dêrfoar mooglik te let.