Nije stroomkabels nei It Amelân fernield, netbehearder ferbjustere

Hoelang wachtsje?

It is dúdlik dat de oanlis fertraging oprint. Wurdfierder Peter Hofland fan Liander wit noch net hoefolle: "We moeten echt wachten op die nieuwe kabels. En dan gaan we kijken naar wanneer we kunnen beginnen. Daarover gaan we in goed overleg met natuurorganisaties, Rijkswaterstaat en andere experts. We willen dat werk goed timen om zo weinig mogelijk impact te hebben op de natuur."



Foarearst liket de fertraging gjin konsekwinsjes te hawwen foar it eilân. Hofland: "Nu eerst nog niet, maar bedenk wel dat we die kabels niet voor niets leggen. Ze moeten de verduurzaming vorm gaan geven. Ik kan het dus ook niet uitsluiten."

Op 'e nij fersteuring

Natuerbehearder Steatsboskbehear is ek net te sprekken oer de fernieling. De oanlis is yn goed oerlis mei de natuerbehearder en Rykswettersteat bepraat om de gefolgen foar de natuer safolle mooglik te beheinen. En dat liket knap slagge te wêzen.

Mar no moat der dochs wer wurke wurde yn in gebiet op it Waad dêr't je just sa min mooglik fersteuring ha wolle, seit boskwachter Henk-Jan van der Veen.