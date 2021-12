Plysje dielt bylden fan oerfallers dy't cryptomunten bútmakken yn Ljouwert

De oerfallers bellen om 20.40 oere by it slachtoffer oan. De trije manlju yn griene jassen diene harren foar as steuringmonteurs en fregen oft de man in steuring hie. Dêrnei waard er by de kiel grepen en mei geweld nei de wenkeamer brocht.

Dêr waard er mishannele en moast er ûnder bedriging de koade foar tagong ta syn cryptomunten jaan. Dat binne digitale muntienheden, dy't faak brûkt wurde as alternatyf foar de reguliere jildsoarten. Ien fan de bekendste cryptovaluta is de Bitcoin.

Beferzen

De transaksjes fan cryptomunten binne iepenbier. Dêrtroch wit de plysje presys wêr't de cryptomunten yn de ôfrûne tiid west hawwe en wêr't se op dit stuit binne. Dêrtroch koe de plysje it grutste part fan de bút befrieze, wêrtroch de dieders der no neat mei kinne.

De oerfallers wisten dat man yn it besit wie fan de cryptomunten, mar hoe oft se dat wisten is noch net bekend. Mooglik is dy ynformaasje troch syn omjouwing fia-fia by de fertochten telâne kaam. De plysje is dat op it stuit noch oan it ûndersykjen.

Sinjaleminten

Fan ien fan de fertochten is bekend dat er in 'lichtgetinte' hûdskleur hat en likernôch 35 jier âld is. De man yn it midden hat in foars postuer en de tredde man rint wat muoisum.



De fertochten kamen mooglik mei in auto yn de buert fan de wenning fan it slachtoffer. In pear minuten foardat de manlju foar it earst yn byld kamen, is op bewekkingsbylden te sjen dat in Volkswagen Polo út de rjochting fan it Cambuursterpaad de Pasteurwei ynslacht.