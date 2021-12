Persoan ferwûne rekke by fjochtpartij by Drachtster azc

It personiel fan it azc hie de plysje ynskeakele nei't der in fjochtpartij ûntstien wie tusken meardere persoanen. Der soe mei potten en pannen slein wêze.



Doe't de plysje te plak kaam, wie de situaasje foar it grutste part al ûnder kontrôle. De aginten hawwe gjinien oanholden.



It slachtoffer dat ferwûne rekke is by de fjochtpartij is troch in ambulânse nei it sikehûs brocht.