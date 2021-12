Tekst fan Freark Smink oer boerelibben keazen ta bêste Fryske toanielstik

It stik fan Smink giet oer it boerelibben en is basearre op eigen ûnderfinings. It stik waard keazen út fiif gadingmakkers, dy't troch de foarseleksje kaam wiene. Neist 'Wat Soesto' binne dat 'Ferlies yn Lockdown' fan Tet Rozendal, 'Griener Gers' fan Anja Steegstra, 'Oera Linda de mjoesikul' fan Hans Brans en 'Raze om protters' fan Eelco Venema. Yn totaal waarden 37 stikken ynstjoerd, dat is it heechste oantal oant no ta.

Fedde en Martha Bergsma

De Fedde & Martha Bergsma Priis ûntstie yn 1992 op inisjatyf fan Ari van Tienhoven. Dy siet de lêste jierren fan de oarloch ûnderdûkt by de famylje Bergsma yn Jellum. As tank stelde er de priis yn. Fedde en Martha Bergsma wiene bot belutsen by it Fryske toaniel en wiene ek mei-oprjochters fan Tryater.

De priis bestiet út in oarkonde en in jildbedrach fan 1.000 euro en wurdt maart takom jier útrikt. Dat is troch corona letter as de bedoeling wie. De priis waard earder wûn troch ûnder oare Rients Gratema, Romke Toering en Bouke Oldenhof.