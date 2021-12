De takomstige keninginne fan Nederlân, prinses Amalia, hat tiisdei har jierdei. In bysûndere, want se is achttjin wurden en dêrmei mearderjierrich. Om har jierdei te fieren mocht de flagge tiisdei út en waarden op in soad plakken yn ús lân tsjerkeklokken of it kariljon let.