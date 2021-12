Ljouwert wol selswenplicht yn striid tsjin misstannen hiermerk

Net altyd wat mis mei partikuliere eigeners

Op it stuit is wenningboukorporaasje Habion dwaande te sjen nei de eigen wenningportefúlje. De korporaasje wol 'm yn de takomst mear konsintrearje op it midden fan it lân. De Haan is yn petear mei Habion om te sjen oft der mooglikheden lizze om foar te kommen dat dy pannen yn hannen komme fan partikuliere belizzers.

"Let wel", seit De Haan, "met die particuliere eigenaren is niets mis, mits ze de zaken goed regelen. Maar liever zie ik dat de seniorenwoningen blijven, want daar is behoefte aan."