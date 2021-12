Surhuzumer (49) krijt seis jier sel foar misbrûk fan mear as tweintich jier lyn

Yn de ôfrûne 25 jier is de man no fjouwer kear feroardiele foar in sededelikt. Yn 2015 en 2019 wie dat foar it besit fan berneporno. De lêste kear rûn hy noch yn de proeftiid fan de feroardieling fan 2015. Doe't it misbrûk fan de suskes yn 1997 begûn, rûn de man yn de proeftiid fan in feroardieling yn 1996. Doe waard er ek feroardiele foar seksueel kontakt mei minderjierrigen.

Tsjerkemienskip

De suskes diene begjin 2018 oanjefte. Se wiene respektyflik 11 en 12 jier âld doe't it misbrûk begûn. It iene suske hie ferklearre dat se "ontelbare keren" ferkrêfte is troch de fertochte. Neffens it oare slachtoffer hat it misbrûk likernôch trije jier lang wykliks plakhân. De fertochte koe de âlden fan de famkes fia de tsjerkemienskip.



De Surhuzumer lijt oan in pedofile steurnis, dy't neffens de saakkundigen mank giet mei "cognitieve vertekeningen": de man beskôge it seksuele kontakt mei minderjierrigen net as ferkeard. Hy tocht dat de slachtoffers it wol oanjouwe koene as se it it net plezierich fûnen. Hy beskôge harren as lykweardige yndividuën.

Ympakt

Beide slachtoffers krigen 15.000 euro smertejild tawiisd. Ut de slachtofferferklearring die bliken dat is misbrûk in soad ympakt hân hat op de famkes. Se ûnderfine noch hieltyd de gefolgen. "Ze zijn ernstig beschadigd door de verdachte, hun jeugd is hen ontnomen", seit de rjochtbank.