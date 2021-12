Keamer stimt yn mei 1 miljoen euro stipe foar Thialf

It foarstel foar it miljoen waard ferline wike yntsjinne troch in mearderheid fan de Twadde Keamer. Thialf hat it al skoften dreech en it coronafirus hat it der net makliker op makke.

Blokhuis hie de Keamer ôfret om mei it miljoen yn te stimmen, omdat de Europeeske Kommisje der mooglik net mei akkoart giet. Thialf is in kommersjeel bedriuw en it miljoen soe dan oanmurken wurde kinne as net tastiene steatsstipe.

"Dúdlik sinjaal" en "moaie stap"

In mearderheid fan de Twadde Keamer wol dus wol dat it Ryk in miljoen euro frijmakket. "Dat is pas in dúdlik sinjaal", seit it Fryske D66-Keamerlid Romke de Jong.

Deputearre Friso Douwstra is der bliid mei. "We binne der noch net, mar we binne hiel bliid mei de stipe fan Den Haag. Hast de hiele Keamer wie it dermei iens. It is in moaie stap."