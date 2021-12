Nierstichting earet 'topbreidster' Ruurdtje de Vries mei frijwilligerspriis

Ek yn 'e coronatiid docht frou De Vries alle war om troch te gean mei de hantwurkgroep. De stichting fynt dat sa bysûnder dat se tiisdei de Ruurdtsje de Vriespriis yn it libben roppen hawwe foar de frijwilliger fan it jier.

220.000 euro

Mei in groep fan sa'n fjirtich froulju hat frou de Vries troch it breidzjen fan sokken, mûtsen, truien en kaaihingers de ôfrûne desennia mear as 220.000 euro fertsjinne foar de Nierstichting. "Dêr is hiel wat foar dien, want mei hantwurkjen fertsjinje je net samar in bulte jild."

Min nei it sin

Ruurdtsje de Vries fynt it wakker moai dat der in priis nei har ferneamd is, mar hat ek soargen. Troch de coronaperikels is de ferkeap op braderyen en op oare plakken stilfallen en dat is har mar min nei it sin. "We hawwe gjin ferkeappunten mear", fertelt frou De Vries.

"Der komt hjir wolris ien oan de doar foar in pear sokken, mar hjir komme gjin hûnderten minsken lâns dy't sokken hawwe moatte. We moatte it hawwe fan de ferkeap mei in kreamke yn de supermerk of it sikehûs en dat kin no net fanwege de corona."

De Nierstichting hat hjir lykwols wat op betocht en in aparte webshop boud foar de Hantwurkgroep Opsterlân.