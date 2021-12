Provinsje Fryslân wol jabikskrúswoartel takom jier 'yntinsiver' oanpakke

It giftige jabikskrúswoartel soarget foar oerlêst by boeren. Bisten kinne der deasiik fan wurde, mar it krûd komt hieltyd mear foar yn it lân. Hynders, kij en bargen kinne it giele plantsje bygelyks binnen krije as de blommen yn it kuil telâne komme. It krûd heapet him op yn de lever. Dat kin in bist úteinlik fataal wurde.

Moasje

Njonken de oanpak yn it fjild set de provinsje yn op foarljochting fan de mienskip en mear gearwurking en ôfstimming mei oare (wei)behearders. Dat bart mei in factsheet, in gearkomste mei behearders en ynformaasje op de provinsjale webside.

De provinsje jout mei de oanpak ynfolling oan in moasje fan Provinsjale Steaten om mei in effektive oanpak foar de bestriding fan de plant te kommen.

Fan grutte wearde

Jabikskrúswoartel kin oerlêst jaan, mar is ek fan grutte wearde foar it bioferskaat. It jout nektar en is in wichtich fuortplantingsplak foar ynsekten. Dêrom bliuwt de plant stean op plakken dêr't er gjin problemen foar fee feroarsaket.