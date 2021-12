Bedriuwslieder Balkster supermerk fertsjustere tûzenen euro's

De man wurke as plakferfangend supermerkmanager by de Lidl yn Balk. Tusken begjin 2016 en febrewaris 2020 drukte hy it jild efteroer, om syn hypoteek betelje te kinnen. Hy die dat troch de dei-opbringst efter te hâlden. Doe't er trochhie dat de supermerklieding it yn de gaten krige, is er nei syn liedingjaande stapt om it op te bychtsjen.

Der is in ôfbetellingsregeling troffen, de fertochte hat yntusken sa'n 7.000 euro werombetelle. De rjochter fynt dat de Gordykster ek de restearjende 10.000 euro werombetelje moat.

De offisier fan justysje hie in hegere wurkstraf easke fan 150 oeren. De rjochter hat der yn syn oardiel rekken mei hâlden dat de saak hast twa jier op de plank lein hat.