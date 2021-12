Hast alle sikehûzen yn Noard-Nederlân ferliene gjin planbere soarch mear

Dat meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Yn hiel Nederlân giet it om 41 fan de 73 sikehûzen dêr't de net-kritike behannelingen net trochgeane. In wike lyn wienen dat der noch 25.

Sikehûzen skale de reguliere soarch ôf om derfoar te soargjen dat se akute- en semy-akute soarch ferlienen bliuwe kinne. Dat is soarch dy't binnen 24 oeren ferliend wurde moat om sûnensskea foar te kommen.

Hege druk op de soarch

Troch in personielstekoart en relatyf in soad coronapasjinten yn de sikehûzen hâldt de hege druk op de soarch oan. Yn de sikehûzen yn Noard-Nederlân lizze op it stuit 220 coronapasjinten, fan wa't 50 op de intensive care.

"Het is, ook nu het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten iets daalt, nog steeds nodig dat alle planbare zorg wordt afgeschaald om zo voldoende ic- en verpleegcapaciteit te creëren en de druk op de vervolgzorg te verminderen", skriuwt de Zorgautoriteit.

Kritike planbere soarch ek skrast

Neffens de NZa is der op it stuit 53 prosint minder operaasjekeamers yn gebrûk yn Noard-Nederlân as normaal. In wike lyn wie it noch 36 prosint.

Dêrnjonken jouwe trije fan de njoggen sikehûzen de saneamde kritike planbere soarch net, of net altyd, binnen seis wiken. Kritike planbere soarch moat binnen seis wiken plakfine om sûnensskea foar te kommen.