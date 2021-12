Wenning yn Ljouwert besketten, plysje ropt tsjûgen op har te melden

It ynsidint wie om trije oere nachts hinne. Der wiene minsken yn it hûs, mar neffens de plysje is net ien ferwûne rekke.

De plysje hat ûndersyk dien yn it hûs en ek yn de omjouwing fan it hûs socht nei oanwizingen. Der binne noch gjin fertochten yn byld. Tiisdei giet it ûndersyk fierder en wurdt ek buertûndersyk dien.

De plysje ropt tsjûgen op om har te melden. Minsken mei kamerabylden wurdt ek frege om kontakt op te nimmen.