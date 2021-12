Suvelfabryk yn Gerkeskleaster ûntromme nei brânmelding

It automatyske brânalarm gie ôf en guon meiwurkers seagen reek. Dêrom skaalde de brânwacht op nei 'middelbrân'. De brânwacht hat ek in heechwurker ynset om it dak te kontrolearjen. De meiwurkers moasten bûten wachtsje foar salang't it ûndersyk duorre.

Yn july 2014 wie der in grutte brân yn it kompleks. It personiel wie doe rap bûten en der rekke net ien ferwûne.