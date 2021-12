Ministearje sjocht nei bûtenlân foar oplossing tichtslykjende fargeulen

Neffens de minister wurdt der op dit stuit troch meardere partijen sjoen nei de gefolgen fan dat tichtslykjen en it foarkommen dêrfan. Doel is dat der sa min mooglik baggere wurdt op it Waad, mei it each op de natuer.

Fiif jier lyn is dêrom bepaald hoefolle slyk oft der op syn meast baggere wurde mei, mar mooglik is dat de kommende jierren net genôch.

Gefolgen boatferbining

De eangst op It Amelân is dat dat grutte gefolgen hawwe sil foar de boatferbining mei it eilân. Dat soe ek problematysk wêze foar de eilanner ekonomy.

De bagger dy't wol út de fargeul helle wurdt, mei net mear ôffierd wurde. Dy moat yn it Waadgebiet bliuwe. Probleem is lykwols dat de Waadsee hieltyd mear ferdrûget en de konsekwinsje is dan ek dat de fargeul hieltyd gauwer wer tichtset.