Aksje yn Wâldsein tsjin mooglike sloop histoaryske wenninkjes

Doarpsbewenners fine it soer dat se net belutsen binne by de plannen. Se hawwe in aksjekomitee oprjochte en tûzen flyers útdield. Sûnt tongersdei hat it komitee hast twahûndert reaksjes krigen fan minsken dy't de húskes behâlde wolle. De bewenners binne ek benaud foar oerlêst as de aktiviteiten fan de sylskoalle útwreidzje.

"De flyer is om te weten hoe men er tegenover staat", seit Lex Barendregt. "We willen dit aan de gemeente kenbaar maken in de vorm van een bezwaar of hoe dan ook, om duidelijk te maken hoe wij als bewoners er tegenover staan."

Unyk

It giet om unyk stikje bebouwing yn Nederlân, seit Douwe Zondervan fan de Histoaryske Feriening Wâldsein. "Dizze húskes hearre by it kompleks fan de houtseachmûne. Dat bestiet út de mûne, it mûnehûs, de houtskuorre en de knechtewenningen. It is unyk yn Nederlân dat ek dy knechtewenninkjes derby binne. Wy wolle graach dat dy bewarre bliuwe."

De gemeente Súdwest-Fryslân hat de sloop foarearst tastien, mar dan moat der wol earst dúdlik wurde wat der krekt komt. Bewenners kinne beswier oantekenje tsjin de sloop. Boppedat rint der in oanfraach foar in monumintestatus fan de knechtewenningen. Dat moat earst ôfwachte wurde.