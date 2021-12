Goed heal miljoen Nederlanners hawwe booster krigen | Lanlik 18.017 nije besmettingen

Mear as in heal miljoen minsken yn Nederlân hawwe in boosterprik krigen tsjin it coronafirus. It RIVM hat foar it earst in totale ynskatting makke en komt út op likernôch 577.600 minsken.

Under harren binne goed 255.600 mobile âlderein, dy't troch de GGD'en faksinearre binne. Dat binne der likernôch 174.000 mear as ferline wike. Boppedat hawwe likernôch 322.000 minsken in oppepprik krigen yn in ynstelling of in sikehûs. By dy ynstellingen giet it bygelyks om ferpleechhûsbewenners of minsken mei it syndroom fan Down. Sikehuzen faksinearje harren eigen dokters en ferpleechkundigen, húsdokters en ambulânsepersoniel.