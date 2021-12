93 coronapasjinten yn Fryske sikehûzen | Lanlik 18.017 nije besmettingen

Bywurkingssintrum Lareb hat oant no ta 577 meldingen krigen fan minsken dy't stoarn binne nei in yninting fan in faksin tsjin it coronafirus. It giet om 273 minsken fan âlder as 80 jier, 234 minsken fan tusken de 61 en 80, 50 fan tusken de 41 en 60 en 15 minsken fan tusken de 20 en 40 jier.

De measte meldingen gienen oer it faksin fan Pfizer/BioNTech. In stjergefal nei in coronaprik betsjut net perfoarst dat de persoan ek troch in bywurking fan it faksin stoarn is.