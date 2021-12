93 coronapasjinten yn Fryske sikehûzen | 1944 en 1945 oan bar foar booster

Ut ûndersyk fan it Dútske Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation docht bliken it risiko op besmetting mei it coronafirus bot ôfnimt as minsken in FFP2- of in medysk mûlkapke op hawwe.

As in persoan dy't besmet is mei it coronafirus en immen dy't net besmet is kontakt hawwe mei-inoar en se hawwe beide in FFP2-mûlkapke op de goede wize op, dan is de kâns dat de noch net besmette persoan it firus oprint 1 op 1000. As se it mûlkapke net goed drage, dan is it risiko op besmetting fjouwer prosint.

It wittenskiplik ynstitút hat ek konstatearre dat de kâns hast 100 prosint is dat minsken it firus oprinne as se sûnder beskerming yn kontakt komme mei in persoan mei it coronafirus, ek al hâlde se trije meter ôfstân en duorret it kontakt mar fiif minuten.