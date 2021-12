Stipe Thialf yn striid mei Europeeske regels, kabinet siket alternativen

De Europese Kommisje giet der mooglik net akkoart mei, omdat Thialf in kommersjeel bedriuw is. It miljoen soe dan oanmurken wurde kinne as net tastiene steatsstipe.

It foarstel foar it miljoen waard ferline wike yntsjinne troch in mearderheid fan de Twadde Keamer. Tiisdeitemiddei wurdt der oer stimd.

Mei sportkoepel NOC*NSF wurde ferskillende opsjes ûndersocht. Kosten fergoedzje dy't Thialf meitsje moat om de apparatuer dizze winter te ûnderhâlden, soe neffens de steatssiktaris wol helber wêze. Ek dêr wurdt tiisdeitemiddei oer stimd.

Thialf hat it al in skoft finansjeel dreech, ûnder oare troch de coronakrisis.