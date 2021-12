Lekkerij, skimmel en bedrigingen: hierders partikuliere sektor sitte klem

Machtsmisbrûk oanpakke

De eigeners bestride dat it harren allinnich om it jild giet. "Wy binne gjin húskemelkers. Wy sjogge dit as in einbelizzing. We binne in fatsoenlike en serieuze partij en ha grutte plannen."

Nettsjinsteande de goede foarnimmens fan de eigeners, ropt it Huurteam op de misstannen te melden. Heijs: "We witte dat minsken benaud binne om it te melden. Mar allinnich as hierders har melde, kinne wy dit machtsmisbrûk oanpakke."