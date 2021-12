Melkfeehâlder yn Aldemardum nimt moalwjirms as twadde tak

Foar Westra is de stap rjochting de moalwjirms in saak fan it sprieden fan de risiko's: "Se binne troch Europa krekt goedkard foar minsklike konsumpsje. Dan is it in produkt dat perspektyf biedt, ek breder yn Europa. Boppedat is der al in soad kennis oer beskikber."

Op it bedriuw binne se drok dwaande mei duorsumens. Op it dak fan de pleats lizze sinnepanielen, der stiet in wynmûne en der is in dongfergister. Mei de ynsekten wol de boer wer in stap fierder sette yn de rjochting fan de sirkulêre lânbou. "We kinne de waarmte fan de fergister brûke foar de kweek fan de wjirms. Fierders kin de útknypte kowestront wer tsjinje as foeding."