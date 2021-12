Unesco driget wrâlderfgoedstatus Waadsee yn te lûken fanwegen gaswinning

Dat stiet yn in brief fan de organisaasje oan it Nederlânske regear. De Unesco sprekt syn soargen út oer de gaswinning by Ternaard.

Unesco is ûnderdiel fan de Feriene Naasjes en giet oer de list fan gebieten dy't hearre ta it Wrâlderfgoed, lykas de Waadsee. Op syn lêst 15 jannewaris moat Nederlân oan de Unesco útlein ha wat de impact is fan de gaswinning op de natuer yn de Waadsee.

Boarringen passe net by ferplichtingen

Neffens de Unesco passe gasboarringen net by de ynternasjonale ferplichtingen dy't Nederlân mei Dútslân en Denemarken hat om it gebiet te beskermjen, te behâlden en oer te dragen oan de kommende generaasjes.

As de antwurden fan Nederlân net foldogge, wurdt de status fan de Waadsee op de earstkommende ynternasjonale gearkomste fan Unesco, yn juny 2022, bepraat.

Grutte soargen oer fersteuring

De NAM wol gas winne foar de kust fan Ternaard. It boarplatfoarm falt bûten it diel fan de Waadsee dat wrâlderfgoed is, mar der binne grutte soargen oer de fersteuring fan de seeboaiem en oer it 'ekologysk lykwicht', skriuwt it Wrâlderfgoed Sintrum.

Effekt ûnbekend

Omdat wittenskippers ek net witte watfoar effekt gaswinning ha sil op it kwetsbere gebiet, moat foaropstean dat mynbou, gas- en oaljewinning net past yn it wrâlderfgoedgebiet.