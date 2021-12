No ek ynternasjonaal soargen oer gaswinning by Ternaard

Unesco is ûnderdiel fan de Feriene Naasjes en giet oer de list fan gebieten dy't hearre ta it Wrâlderfgoed, lykas de Waadsee. Yn in brief dy't 30 novimber ferstjoerd is en dy't op moandei 6 desimber iepenbier makke is nei keamerfragen lit de organisaasje witte dat sy noed hawwe oer de gaswinning.

It is dreech om wittenskiplik oan te toanen dat dy gaswinning gjin ynfloed hat op de Waadnatuer. Boppedat is Wrâlderfgoedgebiet hiel kwetsber foar klimaatferoarings. Yn maaie fan dit jier hat de organisaasje dêr ek al in brief oer stjoerd nei it Nederlânske regear, mar dêr is noch gjin antwurd op kaam.

Beswier

Unesco wiist fierders noch op twa saken. Allerearst it beswier dat de Nederlânske Unseco-kommisje yntsjinne hat tsjin de gaswinning. Mar ek it oantrunen fan de International Union for Conservation of Nature (IUCN) earder dit jier om de plannen yn te lûken. Mynbou heart net yn in Wrâlderfgoedgebiet, sa fynt de organisaasje.