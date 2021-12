Sechstich nijbouhûzen op plak fan âlde skoalle yn Drachten

De gemeente Smellingerlân hat mei ROC Friese Poort en in projektûntwikkelder in oerienkomst berikt oer de keap fan it skoalgebou. De lokaasje komt frij omdat de Friese Poort ynkoarten foar in part ynlûkt by sikehûs Nij Smellinghe.

"Daardoor kwam de hele carrousel mooi op gang", seit wethâlder Robin Hartogh Heys. "Het heeft een lange aanlooptijd gehad en is nu in een grote versnelling terechtgekomen."

'Hûzen foar alle gesinssituaasjes'

It is de bedoeling dat der fjirtjin libbensbestindige hûzen komme en goed tritich gesinswenningen mei in lytse tún. Dêrneist komt der in kompleks mei tolve apparteminten foar starters.

"Eigenlijk krijg je allerlei gezinssituaties in dat gebied. Of het precies twaalf appartementen voor starters worden of tien, dat is nog niet echt duidelijk", seit de wethâlder. Dat komt om't de omwenners fan de Wetterwille en oare belanghawwenden yn in letter stadium noch by de plannen belutsen wurde.