Sionsberg helpt sikehûzen yn de regio mei opfang tsientallen pasjinten

De Sionsberg kin tweintich oant tritich pasjinten deis opfange. It giet om in pilot fan trije jier, dy't de druk op sikehûzen en húsdokters ferleegje moat.

"Wij zitten gemiddeld zo rond de tien patiënten per dag", seit Derk-Jan Nienhuis. Hy is ferpleechkundich spesjalist en it haad fan de spoedpolyklinyk. "We zien een piek rond 11.00 en 16.00 uur. Dat zijn de tijden dat de huisartsen ook hun spoedconsulten hebben en de patiënten doorverwijzen."

It is net allinnich bedoeld foar Friezen: ek pasjinten út it westlike part fan Grinslân binne wolkom.

'Mid-complexe zorg'

It sikehûs Sionsberg gong yn 2018 fallyt. Nei de trochstart waard it in medysk sintrum, sûnder spoedeaskjende help. Begjin dit jier kaam dat werom, doe't de spoedpolyklinyk oprjochte waard.

De pasjinten komme benammen fan húsdokters út de omkriten fan Dokkum. "Het gaat met name om de mid-complexe zorg, dus mensen met fracturen aan arm of been, mensen met pijn op de borst, buikpijnklachten, wonden die gehecht moeten worden."

Lytsskalich en gjin wachttiden

It foardiel fan de spoedpolyklinyk is dat dy lytsskalich is. Sa is der in minylaboratoarium foar rappe testútslaggen en kinne fraktueren yn it gips set wurde. "We hebben hier eigenlijk geen wachttijden op dit moment", seit Nienhuis. "Mensen worden behandeld en gaan eventueel naar huis of worden terugverwezen naar de huisarts óf alsnog doorverwezen naar een specialist."