Max Verstappen twa dagen yn Donkerbroek, Red Bull net bliid

De pop hie in offisjele racehelm op en in offisjeel pak oan en wie nedich foar in marketingferhaal fan Red Bull Racing, de ploech fan Verstappen. "Red Bull socht de pop en se ha ús al frij gau fûn", fertelt Harold Vogelzang fan âldjiersploech De Nachtdravers. "We ha 'm presys 48 oeren hân. It is net lang, mar dochs."

It hiele ferhaal begûn in pear wiken lyn. "Doe wienen we mei de ploech yn Zandvoort en seagen we wat der allegear wie. We ha ek sjoen wat miskien moai wie om mei te nimmen. By dy pop tochten we: as we dy mei krije kinne, dan soe dat geweldich wêze."

Hiel dreech wie it net. "We seagen dat der in doar iepenstie. Doe't we der letter wer kamen, stie de doar noch hieltyd iepen. Sa koenen we der maklik by komme."