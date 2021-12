GGZ Friesland hellet logo fan bus dy't brûkt waard troch KOZP

De KOZP-demonstranten waarden yn Volendam bekûgele troch omstanners. Dêrtroch is der sawat 5.000 euro skea oan de bussen fan Groengrijs. "Eieren, oliebollen en stenen ontmaskeren deze 'landgenoten'. Racisme zal nooit verdwijnen uit onze samenleving, maar het blijft belangrijk dit jaarlijks zichtbaar te maken", skriuwt de feriening yn in skriftlike ferklearring.

Op de efterkant fan ien fan de bussen stiet yn grutte letters GGZ Friesland. De organisaasje lit witte net op de hichte west te hawwen fan de ynset fan de Fryske bus by demonstraasjes.

GGZ 'kiest gjin partij'

De GGZ hat no besletten om it logo fan de bus te heljen. "GGZ Friesland is er voor een inclusieve samenleving, maar kiest geen partij voor wie dan ook en wil daarom ook niet met demonstraties en acties geassocieerd worden."

It logo is op de bus kaam nei't de GGZ Friesland yn in earder stadium jild donearre hie foar de realisaasje fan de bus yn Fryslân. Fierders soene der gjin bannen wêze tusken de GGZ en de feriening.

Groengrijs hat ferskate bussen yn Nederlân op 'e dyk dêr't minsken mei in lytse beurs in dei mei fuort kinne. De foarsitter fan de feriening, dy't fêstige is yn Amsterdam, wist wol dat Kick Out Zwarte Piet de bussen brûkte.