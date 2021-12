Palliative thússoarch hieltyd mear ûnder drok troch coronafirus

Mar de thússoarch krijt it hieltyd dreger. Jierrenlang is der besunige en troch de coronakrisis is it hieltyd dreger om de roasters foarinoar te krijen. Mei in snotnoas op it wurk komme is gjin opsje. De doelgroep dêr't de thússoarch komt is kwetsber.

Mantelsoargers

"Dus sjogge we ek hieltyd mear nei mantelsoarch", seit Anneke Kiewiet, regiomanager by de KwadrantGroep. Mantelsoargers binne minsken út de neiste omjouwing fan de pasjint.

Kiewiet: "Dan moatst tinke oan in famyljelid of oare kanten út. Sy kinne ús helpe by de putsjes dy't gjin spesjalistyske soarch binne. Dan giet it bygelyks om it meihelpen mei it dûsen of de klean oandwaan. Wy kinne dan de echte soarch dwaan, lykas it oanbringen fan pompen of meihelpen mei spuitsjen."

It is in oplossing dy't hieltyd mear soarchynstellings brûke, sa docht bliken út in ynventarisaasje fan Omrop Fryslân. Mei ferskate organisaasjes út Fryslân is belle.

Dochs rinne se dan wol tsjin problemen oan. "Der binne ek minsken dy't helemaal gjin netwurk mear hawwe", seit Anneke Kiewiet. "Mar jo moatte jo ek ôffreegje oft it foar de mantelsoarch wol goed is. Sy krije dan in soad op harren board."