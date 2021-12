Sparta terge troch útspraak Joey Veerman: "Dit is olie op het vuur!"

Wat by Sparta helpe kin, is dat der yn Fryslân al praat wurdt oer de derby tusken sc Hearrenfean en SC Cambuur. Dat is it kompetysjeduel nei Hearrenfean tsjin Sparta. Joey Veerman sei sneon it folgjende: "We krijgen nu Sparta en Cambuur, ik vind dat wij die twee wedstrijden ook gewoon moeten winnen. Ik denk dat we een betere selectie hebben dan Cambuur."

It liket der dêrmei op dat se yn it Abe Lenstra Stadion ek al foarsichtich oer Sparta-thús hinne sjogge. It is dúdlik, ek foar Vriends. "Dit is olie op het vuur. Dit fragmentje komt op repeat in onze kleedkamer", laket de ferdigener. "Het is heel simpel. Ik begrijp dat ze er op die manier over denken."

Cambuur

Dêr't Hearrenfean dizze wike in kreaze oerwinning behelle op Heracles Almelo (0-1), gie Cambuur it skip yn tsjin Vitesse (1-6).

Sportferslachjouwer Andor Faber oer de nederlaach fan Cambuur: "Henk de Jong dy't der net is, krekt as Mees Hoedemakers dy't hiel wichtich is en net te ferfangen. It binne allegear puzelstikjes dy't ûntbrekke en dan rinne je ek noch ris tsjin in Vitesse oan dat gewoan hiel goed wie ôfrûne sneon."

De einkonklúzje fan sportferslachjouwer Arjen de Boer is: "Se binne gewoan oerklast."