Gefolgen gasboarrings Ternaard noch net dúdlik genôch

De kommisje is ûnôfhinklik en advisearret it ministearje fan Ekonomyske Saken en Klimaat yn dit gefal oer de kwaliteit fan de miljeu-effektrapportaazje foar it plan. Dat kin dus better, is it oardiel.

Dêrby giet it om "essentiële informatie op een aantal punten die in het milieu-effectrapport ontbreekt", skriuwt de kommisje. Der is mear ynformaasje nedich oer de effekten op de djippe boaiemdelgong, de lytse kweldergebieten 't Skoar en de kwelder by Wierum, de natuer en briedfûgels.

Boppedat is noch net goed yn byld brocht hoefolle stikstof oft útstjitten wurdt en wat de gefolgen foar archeologyske wearden binne. Dat jildt ek foar de effekten op de boaiem by de oanlis fan in gaslieding fan Ternaard nei Moddergat ta.

'Monitoring'

As de gaswinning by Ternaard tastien wurdt, moatte de gefolgen foar de omjouwing en natuer ek hieltyd folge wurde. Foar gruttere gaswinningsgebieten is dêr in systeem fan 'monitoring' foar, mar de kommisje stelt dat it net wis is dat dat ien-op-ien trochsette kinne nei it lytsere gasfjild by Ternaard.