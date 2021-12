Sylster Mirthe Akkerman tolfde op WK laser radial

It wie gjin maklik toernoai foar Akkerman. De wyn feroare geregeld yn krêft en yn rjochting en dêr hiene Akkerman en har Nederlânske kollega Maxime Jonker in soad muoite mei.

"Het is gewoon heel moeilijk in deze condities om constant vooraan te zeilen", sei Akkerman fan it wykein. "De wind maakt hele grote shifts en je hebt het veel drukverschillen. Je moet dan echt met volle overtuiging erin, anders werkt het niet."

Bouwmeester ôfwêzich

De laser radial is ek de klasse dêr't Marit Bouwmeester yn sylt. Sy die net mei omdat se yn ferwachting is. Olympysk kampioene Anne-Marie Rindom út Denemarken wie der wol by.

Rindom gong as klassemintslieder de lêste races yn, mar ferspile har medaljekânsen. De Belgyske Emma Plasschaert pakte de wrâldtitel, foar de twadde kear yn har karriêre.