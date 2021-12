Tsientallen deade seepappegaaien oanspield: "Ze zijn wel uit koers"

Oer de deadsoarsaak is earst noch sa'n soad te sizzen. "We lopen achter de feiten aan. De meesten zijn al aangevreten. Wat opvallend is, is dat het relatief om veel volwassen vogels gaat. Meestal zijn het jonge dieren, en dan is het niet zo vreemd. Maar nu zijn ze een paar jaar ouder. We hebben nog onvoldoende gezien om iets duidelijks te kunnen zeggen over de doodsoorzaak."

It is net foar it earst dit jier dat der in soad deade bisten oanspiele. Sa spielden der al mear as hûndert deade brúnfisken oan, dat hie te krijen mei in baktearje. En fan it maitiid waarden tsientallen deade seekoeten fûn op Skiermûntseach. "Dat was ook een heel vreemde sterfte", seit Camphuijsen.

Waarmtelamp en salmbrij

Fersoargers fan it opfangsintrum binne 'voorzichtig positief' oer de kânsen fan de fûgel dy't op Teksel fersoarge wurdt. It bist sit ûnder in waarmtelamp en krijt salmbrij te iten. De fûgel soe twa of trije jier âld wêze.