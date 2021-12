Ein fan in tiidrek: legindaryske diskoteek Quatrebras sloopt

Net allinnich Piet de Poel wie derby yn Quatrebras, ek de nije eigener Jaap Holwerda wie oanwêzich by it stikje histoarje. Dy woe gjin reaksje jaan.

De kommende tiid wurdt de âlde bar folslein mei de grûn lyk makke. Wat dêrnei de bedoeling is, is noch ûndúdlik. Der wurdt praat fan de bou fan nije apparteminten.

De diskoteek op de krusing tusken Noardburgum en Hurdegaryp hat in lange histoarje. Earder stie der al in diskoteek, mar nei't dy ta restaurant omboud wie, brânde it yn 1979 hielendal ôf. De doetiidske eigener boude in folslein nije diskoteek.

'Trekpleister' foar stappend Fryslân

Sûnt dy tiid wie it foar stappend Fryslân in echte 'trekpleister'. Artysten en dj's út binnen- en bûtenlân spilen der yn de wykeinen. Nei 2000 waard de saak ferboud yn ferskate romten mei elk in eigen karakter en muzyksjenre. De namme waard ek feroare yn Club Q en letter yn Club Prins.

Yn 2015 foel it doek foar de diskoteek. Dêrnei waard it gebou út en troch noch brûkt foar benammen skoalfeesten.