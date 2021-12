Sel- en wurkstraffen foar trije relskoppers Cambuurplein

De Harnzer fielde him skuldich. "Toen ik hoorde dat ik een nacht in de cel moest blijven, barste ik in tranen uit. Later hoorde ik waar ik van beschuldigd werd. Ik werd depressief en angstig in de cel. Ik besefte me dat ik in de fout ben gegaan, en hoeveel spijt ik daarvan heb. Ik doe vaak dingen zonder na te denken."

De rjochtbank fynt dat er in straf fertsjinnet. "Er bestond gevaar voor zwaar lichamelijk letsel. Dat was een gevolg van het gooien met zwaar vuurwerk, en dat laatste is voldoende bewezen. Dat is een aanzienlijk risico dat u bewust heeft genomen, als je ziet wat een Cobra-6 kan doen."

Meislepe litten

In man fan 19 jier út Stiens hat in wurkstraf fan 80 oeren krigen en in moanne jeugddetinsje ûnder betingst. De proeftiid dêrfan is twa jier. Hy mei de kommende seis moanne ek net yn de buert fan it stadion komme.

De man wie nei it Cambuurplein gongen, want hy woe "een stukje spanning en sensatie opzoeken met mijn vrienden". Hy smiet in fytserek nei in plysjewein. "Ik had het beter niet kunnen doen. Ik liet me meeslepen door de menigte. Jammer dat het zo gegaan is. Ik heb er wel spijt van. Ik heb ook geen stenen naar personen gegooid."

"Ik neem u kwalijk dat u dat fietsenrek en die stenen hebt gegooid", sei de rjochter. "Bovendien was het een duel waar u helemaal niet mocht komen. Er is een enorme chaos rond het stadion ontstaan, en daar heeft u mede schuld aan. En dat deed u uit sensatiezucht."